Grandinata a Buccheri: quasi tutte le strade imbiancate

Il maltempo si è abbattuto nel Siracusano, ma sono le zone montane quelle maggiormente colpite. La grandine si è abbattuta a Buccheri con una certa intensità al punto che quasi tutte le strade ieri (28 agosto) erano imbiancate. L’amministrazione comunale consiglia prudenza e invita la comunità a limitare gli spostamenti per via della pericolosità delle strade provinciale, che, peraltro, versano in precarie condizioni.

La pioggia si è abbattuta nella zona sud del Siracusano, in particolare a Pachino dove alcune strade sono rimaste allagate: si segnalano disagi per molti residenti perchè in alcune zone si registrano frequenti interruzioni di energia elettrica.

Nella foto la grandine a Buccheri (postata da Salvo Fruciano nel gruppo Facebook Buccheresi nel mondo)