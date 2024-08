Avola, soccorsa una turista giapponese di 65 anni colpita da un infarto a Cavagrande

Una turista giapponese di 65 anni colpita da un infarto nell’area della riserva di Cavagrande, ad Avola, è stata soccorsa dai militari della stazione del Soccorso alpino della guardia di finanza di Nicolosi (Catania) e dai vigili del fuoco del distaccamento di Noto. A renderlo noto lo stesso Sagf.

La turista aveva accusato un malore mentre percorreva il sentiero Mastra Ronna e non aveva più potuto proseguire. Gli specialisti del soccorso alpino delle fiamme gialle, allertati dalla sala operativa del 118, si sono recati sul posto e predisposto l’equipaggiamento per procedere al recupero della donna iniziando la discesa nel canyon. Giunti in prossimità della base della forra hanno operato insieme con i vigili del fuoco unitamente del distaccamento di Noto e hanno iniziato il trasporto a monte della forra.

La turista è stata poi consegnata ai sanitari del 118 giunti in località Stallaini con un’ambulanza. Dopo che il medico di turno ha effettuato un tracciato cardiaco che ha evidenziato i sintomi e i valori riconducibili a un infarto in corso, la turista straniera è stata trasportata all’ospedale di Siracusa.