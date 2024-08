Lentini, magazzino ortofrutticolo distrutto dalle fiamme: danni per migliaia di euro, l'azienda rischia la chiusura - VIDEO

Stima dei danni in migliaia di euro dopo l'incendio del magazzino della ditta Raudino Fruit srl a Lentini, in contrada Barbajanni, al chilometro 22+800 della strada statale 194 Catania-Ragusa.

Ieri mattina, 20 agosto, il magazzino per la lavorazione degli agrumi, ma anche dell’ortofrutta è andato a fuoco per cause ancora ignote, secondo quanto riferito dai carabinieri. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, si sono sviluppate nella tarda mattinata di ieri in un appezzamento di terreno attiguo alle strutture di proprietà della ditta Raudino dove sono andate a fuoco delle cassette in plastica e mezzi custoditi all’interno, la cui combustione ha generato una densa colonna di fumo nero alta 200 metri che ha causato il rallentamento del traffico veicolare sulla Ragusana.

I soccorsi sono arrivati immediatamente tra cui diverse squadre di vigili del fuoco provenienti da Catania, Palazzolo, Augusta e Lentini che hanno domato, dopo ore di lavoro il rogo con non poche difficoltà. A supporto delle operazioni di spegnimento, sono stati coinvolti anche i volontari antincendio della Protezione civile di Siracusa.