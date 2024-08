Sono ancora da accertare le cause che hanno causato un incendio in un capannone per la distribuzione all’ingrosso di frutta e verdura a Lentini, nel Siracusano. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona: una lunga colonna di fumo visibile a chilometri di distanza si è alzata dal capannone. Polizia e carabinieri indagano sull’episodio e hanno raccolto alcune testimonianze e alcuni elementi utili.