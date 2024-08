Estorsione ed usura, arrestata una coppia a Siracusa

A Siracusa la polizia ha arrestato una coppia, in flagranza di reato, per estorsione ed usura in concorso: l’uomo è un sessantottenne di origini catanesi, la donna una cinquantanovenne di origini siracusane.

L’indagine è stata condotta dagli investigatori della squadra mobile di Siracusa, sotto il coordinamento procura. I due soggetti, secondo quanto emerso dalle indagini, erano soliti riscuotere dalle loro vittime una rata mensile di 1.000 euro, quale interesse usuraio inerente ad un presunto debito di 2.500 euro contratto tempo prima e per il quale era stata già corrisposta la somma di oltre 40.000 euro. La polizia parla di continue, pressanti e sempre più insostenibili richieste di denaro effettuate sotto la minaccia di gravi ritorsioni. Gli agenti hanno raccolto le testimonianze e poi hanno organizzato servizi sul territorio, per riscontrare la veridicità delle informazioni acquisite e analizzare con dovizia di particolari le mosse degli indagati. Sono arrivati così a osservare e documentare la consegna dell’ennesima somma di denaro da parte delle vittime, somma poi recuperata.