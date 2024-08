Francofonte, due famiglie si affrontano a colpi di pistola

Una scena da Far West, dai contorni ancora oscuri, ha squarciato il silenzio della notte tra sabato 4 e domenica 5 agosto: una sparatoria in pieno centro, a Francofonte, in provincia di Siracusa. a poche centinaia di metri da villa Idria. Quando erano da poco trascorse le due, si sono avvertiti degli spari che hanno generato non poco panico tra i presenti. Secondo una prima ricostruzione operata dai carabinieri, a sparare sarebbero state due famiglie rivali del luogo, già note alle forze dell’ordine, che si sarebbero affrontate a colpi di pistola, noncuranti della presenza di altre persone che, complice il caldo di questi ultimi giorni, avevano deciso di trascorrere la serata all’aperto.

I militari dell’Arma hanno interrogato numerose persone presenti e visionato i filmati delle telecamere di video sorveglianza della zona. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta.