Francofonte, la polizia ritrova un escavatore e un camion pronti per essere utilizzati per un furto

Escavatore e camion rimorchio rubati trovati nascosti in una fitta vegetazione in contrada Balata, in territorio di Francofonte, pronti per mettere a segno un furto ai danni di esercizi commerciali, Enti postali e banche. A scoprire i due grossi messi sono stati gli agenti del commissariato di polizia di Lentini, guidati dal dirigente Alessandro Sciacca, nel corso di un servizio di controllo del territorio e delle zone rurali predisposto dal questore di Siracusa, dopo i due episodi di tentato furto ai danni della gioielleria Leontioro, a Lentini, e dell’ufficio postale di Pedagaggi.

Secondo quando ricostruito dagli investigatori i due mezzi sono stati rubati al proprietario di una ditta per il movimento terra e nascosti tra la fitta vegetazione di contrada Balata. I ladri, sicuri di non essere disturbati dopo il furto dei due mezzi, avrebbero atteso qualche giorno per individuare l’obiettivo da portare a termine: ufficio postale, banca o esercizio commerciale. Questa volta, però, sono stati anticipati dai poliziotti che hanno scoperto i due mezzi. Gli agenti dal numero di targa sono risalitili ai proprietari a cui hanno restituito i due mezzi pesanti.