Esce in mare col sup a Siracusa ma c’è troppo vento e non riesce a rientrare: recuperato dalla guardia costiera

Era uscito in mare per un giro in sup, la tavola con pagaia che da qualche tempo spopola nelle spiagge, ma probabilmente per il vento non riusciva a rientrare a riva. È successo a Siracusa, protagonista per un ragazzo che aveva deciso di avviare la sua escursione nei pressi dell’Arenella.

Il mancato rientro ha allarmato gli amici che hanno chiesto l’intervento della guardia costiera. Le ricerche si sono concentrate nella zona da dove il giovane aveva preso la via del mare. Il dispositivo di ricerca e soccorso in mare ha visto l’invio in zona di due motovedette della guardia costiera e una squadra. Hanno partecipato anche gli assistenti bagnanti dei lidi Arenella e Voi Resort Hotel mentre via mare ha prestato supporto la motobarca Supergabbiano Sei, già presente in zona.

In poco tempo il ragazzo è stato individuato e raggiunto.

foto archivio