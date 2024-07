Carlentini, fallisce l'assalto con la ruspa alle Poste

La banda della spaccata formata da almeno tre persone, continua a colpire e a fare danni. Nella notte tra domenica e lunedì (28 e 29 luglio) ha colpito l’ufficio postale in via Principe Emanuele, nella frazione di Pedagaggi di Carlentini. I malviventi sono arrivati con un grosso camion che trasportava un escavatore. Scaricato il mezzo hanno abbattuto il muro laterale dell’ufficio postale, ma le operazioni sono state interrotte per l’arrivo di qualcuno. La banda a quel punto ha abbandonato il mezzo pesante, l’escavatore e macchina utilizzati per il tentato furto. I ladri, stando alle prime informazioni raccolte, non sarebbero riusciti a prendere la cassaforte.

Di certo, i danni all’ufficio postale sono enormi, la parete è stata sventrata. Sicuramente per ricostruire la parete e mette in sicurezza i locali serviranno alcune settimane. Lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Carlentini e del nucleo operativo della compagnia di Augusta al comando del colonnello Stefano Santuccio. I militari dellArma hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza.