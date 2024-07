Lentini, tentato furto in una gioielleria con il metodo della spaccata

Lentini e la zona nord terra di nessuno. Ancora un tentato furto ai danni di esercizi commerciali, utilizzando ruspe, bobcat e quant'altro, senza che nessuno nel cuore della notte sentisse un minimo rumore. Mezzi pesanti che non passano inosservati e che provocano danni ai commercianti presi di mira. Ad essere presa di mira questa notte, la gioielleria Leontioro di piazza Beneventano, nel centro urbano della città. I malviventi, per assaltare l'esercizio commerciale hanno rubato una ruspa e poi hanno preso di mira la gioielleria distruggendo la vetrina e l'intera facciata. Il furto non è stato portato a compimento, probabilmente a causa di un imprevisto che ha costretto alla fuga i ladri. L’escavatore- questo il problema- si sarebbe inceppato subito dopo aver sfondato la vetrina.

Le modalità sono le stesse utilizzate in precedenti furti perpetrati nel territorio. Un dato che acuisce il clima di preoccupazione che serpeggia tra i commerciali lentinesi, che invocano una maggiore sicurezza sul territorio ed una più incisiva presenza delle forze dell’ordine. Lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i carabinieri e il proprietario dell'esercizio commerciale. I militari dell'Arma hanno acquisito tutte le immagini del sistema di videosorveglianza per risalire agli autori del tentato furto. Intanto cresce l'indignazione dell'ennesimo gesto ai danni dei commercianti. In tanti chiedono con forza l'intervento del prefetto e delle istituzioni.