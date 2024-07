Spaccio di droga a Siracusa, 28 condanne in appello per quasi 189 anni di carcere

La Corte d’appello di Catania ha condannato per quasi 189 anni di carcere 28 imputati accusati, a vario titolo, di far parte di una banda che si occupava di traffico di droga nella zona nord di Siracusa. Le condanne più alte sono andate a Maximiliano Genova, 16 anni; Erminia Puglisi, 13 anni e 8 mesi e Mario Cacciatore, 13 anni e 8 mesi.

Secondo l’inchiesta del marzo 2021, coordinata dalla Procura distrettuale antimafia, il gruppo avrebbe spacciato nella zona di via Algeri in edifici trasformati in fortini, con cancelli e sorvegliati da vedette. Lo spaccio sarebbe avvenuto anche vicino le scuole, attraverso giovanissimi pusher. I carabinieri avrebbero ricostruito l’organizzazione della banda che avrebbe avuto un giro d’affari di 25 mila euro al mese.