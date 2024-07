Marina di Priolo, settantenne salva dal mare mosso tre ragazze ma muore annegato

Si era lanciato in mare per cercare di prestare soccorso a tre donne in difficoltà, ma non è riuscito a tornare a riva. Un uomo di 70 anni, originario di Siracusa, ha perso la vita a Marina di Priolo.

Si era lanciato in acqua insieme ad un’altra persona per rispondere alle richieste di aiuto delle ragazze, in difficoltà per le onde. L'uomo, secondo quanto ricostruito, si è subito prodigato per cercare di soccorrerle ma non c'è stato nulla da fare, ed è morto annegato.

Non prima però di avere salvato le tre ragazze, pare tutti ventenni. Sul posto in pochi minuti sono arrivati i carabinieri ed il 118 mentre via mare si è mossa una motovedetta della Capitaneria di Porto. Il tentativo di salvare l'uomo è durato circa mezz'ora, poi i soccorritori si sono purtroppo dovuti arrendere.