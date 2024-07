Marzamemi, turista romana travolta dalle onde va in arresto cardiaco: salvata da un medico in vacanza

Una cardiologa, fuori dal servizio e in una tranquilla giornata al mare, si è ritrovata ad essere l’angelo custode di una turista romana di 52 anni che a Marzamemi, nel tratto di mare della spiaggia della Spinazza, ha rischiato di annegare, perdendo i sensi dopo essere stata travolta da un’onda. Un incidente non previsto che aveva fermato il cuore della turista, che non respira più. Il cielo ha voluto che in spiaggia ci fosse una cardiologa dell’ospedale di Avola, Marilena Mizzi che ha soccorso la donna con la collaborazione del bagnino della spiaggia della Spinazza e di due sanitari bresciani, anche loro in vacanza.

La turista romana è ancora ricoverata all’ospedale Di Maria di Avola, in terapia intensiva. È cosciente e migliora di ora in ora. Nelle scorse ore ha voluto incontrare il medico che l’ha strappata alla morte. In spiaggia è stato praticato il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca, fin dalle vie aeree della bagnante è stata espulsa acqua. Grazie alla cardiologa, ai sanitari di Brescia e al bagnino, la turista è stata poi distesa su un fianco, e le è stata assicurata la respirazione con l’utilizzo del palloncino “Ambu” e le bombole di ossigeno, in attesa dell’ambulanza che ha condotto la turista all’ospedale di Avola.