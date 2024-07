Schianto auto-tir a Carlentini, perde la vita un giovane di 23 anni

È di un morto il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nella notte tra lunedì e martedì (15-16 luglio) sulla Ragusana. La vittima è Pietro Costanzo, 23 anni, di Lentini. Il giovane viaggiava a bordo di una Golf in direzione di Lentini, quando per cause al vaglio dei carabinieri di Carlentini si è scontrato con un autoarticolato. Il giovane è deceduto sul colpo. Nell'impatto l'autoarticolato ha preso fuoco. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni di marcia.