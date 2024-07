Scontro tra due auto sulla Siracusa-Catania, cinque feriti

Incidente stradale questa mattina, verso le 6, lungo la Siracusa-Catania nella carreggiata in direzione Siracusa, all’altezza dello svincolo per Floridia. Due auto sono rimaste coinvolte nell’impatto: una Nissan X Trail dove viaggiava un gruppo di ragazzi e una Ford Kuga, con una donna insieme al padre. I cinque feriti sono trasportati all’ospedale Umberto I di Siracusa, dalle ambulanza del 118. Sul posto la polizia stradale. Gli agenti hanno deviato il traffico in uscita allo svincolo di Floridia per poi rientrare a Siracusa nord. Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente.