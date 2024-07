Ortigia più sicura e più green, la polizia potenzia il servizio con due auto elettriche

Ortigia più sicura e più ecologica con l’arrivo di due nuove auto elettriche per la polizia, in servizio lungo strade del centro storico. In aggiunta ai servizi già attivi per garantire la sicurezza nell’isola, con pattuglie appiedate e in moto, si sono aggiunte anche i due mezzi green. Auto più piccole rispetto alle tradizionali volanti e adeguate alla logistica di Ortigia.

“Queste due nuove auto costituiscono una preziosa integrazione al servizio del controllo del territorio – ha spiegato il dirigente delle volanti di Siracusa, Giulia Guarino – e il fatto che siano elettriche e anche più piccole, le rende più adeguate a quella che è la logistica dell’isola di Ortigia”. “La polizia da tempo ha intrapreso questa strada green, questa attenzione per l’ambiente – ha aggiunto Paolo Lo Bianco, dirigente del commissariato di Ortigia –. I due veicoli elettrici vanno a integrare il nostro parco auto. È un valido supporto alla pattuglia appiedata che già da tempo opera su Ortigia e consentirà di spostarsi in maniera più celere”.