A Siracusa scomparso da tre giorni un uomo di 42 anni, l'appello lanciato dalla questura sui social

«Aiutateci a ritrovare Sebastiano», è l'appello lanciato questa mattina (7 luglio) dalla questura di Siracusa attraverso le proprie pagine social. Dell'uomo, 42 anni, non è stato diffuso il cognome.

I familiari non hanno sue notizie da venerdì sera e non ha ancora fatto rientro a casa, in zona quartiere Mazzarrona, dove al momento si stanno concentrando le ricerche anche con l'aiuto della guardia costiera.

«Al momento dell'allontanamento - si legge nell'appello - indossava jeans, maglietta blu, un cappellino blu e scarpe nere anti infortunistica. Potrebbe apparire disorientato, non si è mai allontanato per tutto questo tempo».

La polizia chiede aiuto per il ritrovamento: «Chiunque l’avesse visto o dovesse incontrare Sebastiano lo segnali immediatamente alla questura di Siracusa. Ogni informazione può essere preziosa per il buon esito delle ricerche».