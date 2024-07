Studentesse americane violentate a Siracusa, fermati due giovani

Due studentesse americane che si trovavano in vacanza a Siracusa sono state violentate dopo esser state attirate in una trappola da due giovani, di 18 e 19 anni, che sono stati arrestati dalla squadra mobile della Polizia in esecuzione di un provvedimento di fermo emesso dalla procura. L’accusa nei loro confronti, dopo la denuncia delle ragazze, è di violenza sessuale aggravata. Le violenze sarebbero avvenute nella notte tra mercoledì e giovedì a Ortigia, nel pieno centro della città.