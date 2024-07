Siracusa, lancia pietre contro i passanti e minaccia autista di un bus: denunciato

Un 53enne siracusano che si scagliava contro persone che si recavano al pronto soccorso del Policlinico di Catania, lanciando contro di loro delle pietre, è stato bloccato da agenti delle volanti della questura.

L’uomo era anche salito su un autobus della Fce, della linea Catania-Adrano, aggredendo verbalmente l’autista e minacciandolo tenendo una pietra in mano. I poliziotti lo hanno fatto scendere i l’hanno accompagnato in questura dove è stato denunciato per interruzione di servizio pubblico.