Somministravano alcolici ai minori, la polizia locale a Mellilli sanziona due pub

Nell’ambito dei controlli sulla movida Melillese, nella serata di sabato, sono stati sanzionati due pub nei quali il personale è stato colto dai caschi bianchi intento a somministrare alcolici ai minori.

Le sanzioni che ne sono scaturite vanno da 250 a 1000 euro e conseguente segnalazione in prefettura per l’eventuale chiusura temporanea dell’esercizio commerciale.

«Stiamo creando un ambiente dove i nostri ragazzi possano divertirsi in modo sano. Per noi la sicurezza è una priorità» commenta il sindaco di Melilli, Giuseppe Carta. Per il vicesindaco e assessore alla polizia locale, Cristina Elia «la sicurezza dei nostri ragazzi è sopra ogni cosa, abbiamo concordato e programmato, con il comandante Cava, controlli mirati anche in vista degli

eventi legati all’estate melillese».