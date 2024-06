Il bimbo morto nel pozzo, la mamma: «Grazie a tutti ma non avrò pace»

«E poi arriva un altro giorno senza il mio Vincenzino, vita nostra. La nostra vita senza te è diventata un inferno, il cuore è in mille frantumi. Vincenzino sole della mia vita». Paola Carnemolla affida quotidianamente al profilo fb il suo dolore e la sua tristezza.

La mamma di Vincenzo, il bimbo di dieci anni morto giovedì scorso in un pozzo a Palazzolo Acreide nel Siracusano, durante un campo estivo, è circondata da un cordone di protezione di amici e parenti. Ed infatti scrive: «Ringraziamo tutta la comunità di Palazzolo Acreide per l’affetto che hanno nei nostri confronti per la perdita del nostro piccolo Vincenzo e tutti amici e parenti. Il nostro cuore e la nostra anima sono distrutte e non ci sarà pace nella nostra vita». Postata su fb prima una foto di lei con il figlio e poi un’altra foto di Vincenzino ed anche un video, di loro due, con in sottofondo le canzone Iris di Biagio Antonacci.