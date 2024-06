«Siamo morti con te dentro quel maledetto pozzo»: il dolore di Paola, la mamma del bambino che ha perso la vita a Palazzolo Acreide

«Sei una perla rara, ti amiamo vita nostra, il nostro cuore è in frantumi e la nostra anima è nera come la notte. Vita mia, noi siamo morti con te dentro quel maledetto pozzo». Lo scrive la madre del bambino di 10 anni, morto due giorni fa in un pozzo artesiano nelle campagne di Palazzolo Acreide, nel Siracusano, affida ai social il suo dolore ed il suo amore pubblicando un’altra foto del figlio (sopra). I genitori sono conosciuti da tutti a Palazzolo: il padre è commerciante ambulante, la mamma casalinga. La coppia ha altri due figli, uno di 18 anni e l’altro di 4.

Ieri sera centinaia di persone hanno preso parte alla veglia di preghiera per Vincenzo Lantieri. Nella Basilica di San Paolo, il parroco, don Marco Politini, ha dedicato il momento di ricordo e di preghiera a Vincenzino. Continuano i riti religiosi, ma sono stati sospesi i festeggiamenti in onore del patrono di Palazzolo San Paolo, che si celebra proprio oggi. Bloccati tutti gli eventi spettacolari, a cominciare da quelli pirotecnici, che avrebbero dovuto dare il via ai festeggiamenti e che ogni anno richiamano nella cittadina dei Monti Iblei migliaia di persone.