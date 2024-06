Siracusa, lite tra ragazzi finisce in accoltellamento: un giovane ferito in maniera grave

Una lite tra ragazzi degenera in rissa e un giovane viene accoltellato. È accaduto a Fontane Bianche, uno dei luoghi della movida, a Siracusa. Dalla prima ricostruzione è emerso che un gruppo di ragazzi ha cominciato a litigare, in prossimità di un locale, e dalle parole si è passati a spintoni e calci. Ad un certo punto un giovane avrebbe estratto un coltello che aveva con se, minacciando altri coetanei.

Il ragazzo avrebbe poi colpito un ventenne con in fendente all'addome e quest'ultimo sarebbe finito a terra sanguinante. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure e trasportato la vittima in ospedale dove si trova ricoverato in gravi condizioni.

Sul luogo dell'aggressione sono giunti anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso e ascoltato i presenti per provare ad identificare chi ha preso alla lite. Ancora ignote le cause che hanno scatenato l'accoltellamento.