Incidente tra Pachino e Portopalo: quarantottenne cade con lo scooter e muore

Ancora sangue sulle strade in Sicilia. La scorsa notte, intorno alle 3, si è verificato un incidente stradale tra Portopalo di Capo Passero e Pachino, nel Siracusano. A perdere la vita un quarantottenne, Fabio Spataro (nella foto dal profilo Facebook), residente a Pachino, che si trovava in sella ad uno scooter. L'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo, per cause ancora da accertare, ed è caduto rovinosamente a terra.

Sul luogo dell'incidente sono giunti i soccorritori del 118 che non hanno potuto fare altro che accertare le cause del decesso. Sul posto sono anche giunti i carabinieri che per tutta la notte hanno compiuto i rilievi per capire l'esatta dinamica dell'incidente. Al momento non sembrerebbe esserci altri mezzi coinvolti.

La procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per omicidio stradale mentre il ciclomotore è stato posto sotto sequestro.