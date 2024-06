Ingoiato dal pozzo, Palazzolo Acreide in lacrime per il piccolo Vincenzo: sospesa la festa del patrono, operatrice sotto shock

Palazzolo Acreide piange il piccolo Vincenzo Lantieri, il bambino di dieci anni che ha perso la vita dopo essere caduto in un pozzo. Nella cittadina sono stati sospesi tutti gli eventi in programma per la festa del patrono, San Paolo.

A comunicarlo sono il parroco e il comitato che si occupa, ogni anno, dell'organizzazione. «Alla luce della tragedia che ha colpito l’intera comunità cittadina, comunichiamo che i festeggiamenti 2024 in programma sono sospesi. Siamo certi di interpretare con tale decisione il sentimento di cordoglio collettivo per la perdita del piccolo Vincenzo così da poter esprimere la nostra vicinanza alla famiglia. Restano confermate tutte le celebrazioni liturgiche. Domani 28 giugno, subito dopo la messa, il Simulacro verrà svelato».

Previsto un momento di preghiera per il bambino vittima del tragico incidente: «Alle 22 invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare alla veglia di preghiera per il piccolo Vincenzo nella Basilica».

«La città di Siracusa si stringe attorno alla comunità di Palazzolo Acreide per la tragedia di oggi. Profondo cordoglio per i cari del bambino che ha perso la vita, e un sentito ringraziamento alla macchina dei soccorsi», è il messaggio del sindaco di Siracusa, Francesco Italia-