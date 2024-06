Carlentini, «armati» di un bobcat spaccano la vetrina dell'Eurospin per derubarlo

Un altro tentato furto con spaccata all’Eurospin di via Madonna delle Grazie, a Carlentini, nei pressi del cimitero.

Gli uomini della vigilanza privata sono riusciti a sventare il colpo ma i danni al supermercato sono ingenti anche se ancora da quantificare.

I ladri «armati» di un bobcat, risultato rubato, hanno smembrato la parete laterale del supermercato e si sono diretti in direzione della cassaforte. Scattato l'allarme sul posto sono arrivati i vigilantes dell'Istituto Securitas.

I ladri vista la situazione sono fuggiti lasciando sul posto il mezzo utilizzato per la spaccata.

Sul posto i militari dell'Arma per ricostruzione l'episodio. Le indagini sono in corso per identificare gli autori.