Donna di 65 anni scomparsa a Siracusa, l'appello: «Aiutateci a ritrovarla»

È uscita di casa con la sua auto, ma non ha fatto più rientro. Da due giorni i familiari di Angela Mangano, 65 anni, vivono nell'angoscia e a Siracusa sono partite le ricerche della donna. È scattato il protocollo per la ricerca delle persone scomparse, a cui stanno partecipando le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e il personale della protezione civile. Decine gli appelli condivisi sui social insieme a una fotografia: si chiede a tutti i cittadini di dare una mano in caso di avvistamento.

Lo fa anche la questura, che ha condiviso già nelle scorse ore un messaggio: «Aiutateci a ritrovare la signora Angela Mangano, i familiari non hanno alcuna notizia. Fino ad ora sono stati vani i tentativi di contattarla al cellulare. Potrebbe sembrare smarrita, chi dovesse contattarla lo segnali immediatamente, ogni informazione può essere preziosa per il buon esito delle ricerche».

Ricerche che sono andate aventi anche durante la notte, ma ancora una volta senza esito. Della donna sembra infatti non esserci traccia. Per questo la questura ha diffuso un nuovo aggiornamento con ulteriori dettagli.