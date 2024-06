In casa cocaina ed hashish, un arresto nel Siracusano

Un uomo di 42 anni è stato arrestato a Lentini (Siracusa) durante un’operazione interforze di controllo del territorio che ha portato al sequestro di oltre 150 grammi di cocaina, 500 grammi di hashish, due bilancini di precisione, materie utile per il confezionamento della droga e 465 euro in contanti, il tutto sequestrato in casa dell’uomo.

Le operazioni, pianificate all'interno del Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica, sono state condotte in sinergia tra il personale di polizia, carabinieri, guardia di finanza, con il supporto del Reparto prevenzione crimine della Sicilia orientale, delle unità cinofile della polizia e Fiamme gialle e del IV Reparto Volo di Reggio Calabria.