Pachino, maxi sequestro di droga: scattano un arresto e due denunce

Gli agenti del commissariato di Pachino hanno arrestato un uomo di 44 anni per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione domiciliare nell’abitazione rurale dell’indagato, poi estesa al terreno adiacente, grazie ad un cane antidroga sono stati trovati sotterrati, all’interno di una serra, quasi 9 chilogrammi di hashish suddivisi in 86 panetti. Nel medesimo contesto, i poliziotti hanno denunciato altre due persone, un uomo di 40 anni ed una donna di 32 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti.