Siracusa, scrutatrice torna a casa e si toglie la vita

Tragedia a Siracusa nel primo pomeriggio di oggi, 9 giugno, quando una donna di 58 anni, scrutatrice in un seggio della scuola Lombardo Radice, in via Archia, si è lanciata dal balcone di casa sua, all’ottavo piano di una palazzina a ridosso di corso Gelone, nella zona centrale di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio dei carabinieri che hanno avviato le indagini, la donna sarebbe rientrata nella sua abitazione per una pausa pranzo ma non essendo rientrata nel seggio qualcuno ha iniziato a preoccuparsi fino alla scoperta da parte di un passante che ha chiesto l’intervento dei soccorsi. Purtroppo, per la donna non c’era più nulla da fare, il suo cuore ha cessato di battere poco dopo l’impatto sulla strada. I carabinieri hanno sentito le prime testimonianze, a cominciare dai parenti e dagli amici.