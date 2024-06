Incensurato trovato con due chili di droga, arrestato a Floridia

I carabinieri di Floridia hanno arrestato un giovane di 27 anni, incensurato, per detenzione e spaccio di droga.

In casa aveva un kg di marijuana (conservata in una busta termosaldata, sottovuoto per

garantirne la qualità), 9 panetti di hashish, 15 dosi di ecstasy e circa mezzo grammo di cocaina. In tutto circa 2 kg di droga.