Floridia, lanci di petardi e spazzatura contro l'abitazione di un anziano

Un anziano di Floridia vittima di atti vandalici da parte di alcuni ragazzini, nella zona della villa comunale. A denunciare l’accaduto è il sindaco della città siracusana, Marco Carianni. Nelle ultime sere, infatti, si sono verificati episodi di lanci di petardi e di buste di spazzatura contro la finestra della casa dell’uomo. Indagano le forze dell’ordine anche grazie all’utilizzo delle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

«Nelle more che facciamo gli approfondimenti dei filmati che abbiamo ricevuto per inoltrarli all’autorità giudiziaria, nei quali si possono osservare lanci di petardi e di buste di spazzatura– ha detto il sindaco – sarebbe opportuno che alcuni genitori si dedicassero all’educazione dei loro figli e meno ai telefonini, prima che magari, qualcuno, perda la pazienza e si possano determinare delle tragedie. Ai ragazzini rivolgo invece l’invito di dedicarsi agli studi, allo sport ed alla sana socializzazione perché sono questi gli elementi fondamentali per strutturare e sviluppare la propria personalità».