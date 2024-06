Moto contro auto a Carlentini: ventottenne in ospedale in prognosi riservata

Un ferito in prognosi riservata nell'incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio (6 giugno) in via Eschilo, a Carlentini. A scontrarsi una moto Honda Hadb condotta da un ventottenne di Carlentini con una Fiat Punto condotta da un lentinese di trent'anni.

Il conducente della Punto stava percorrendo la strada in direzione Carlentini centro e stava svoltando a sinistra, poco prima del distributore di carburanti, per parcheggiare l'auto, quando, per cause che sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri, la moto è finita contro la vettura. Nel violento impatto, il motociclista è stato sbalzato dal sellino, finendo sul selciato.

Immediati i soccorsi. Sul posto i medici del 118 di Lentini e Francofonte. Il motociclista è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Cannizzaro di Catania.