Siracusa, con Aiace in scena ... anche alcuni topolini: attimi di panico tra il pubblico

Alcuni topolini hanno rubato la scena agli attori ieri sera per alcuni minuti al teatro greco di Siracusa mentre si svolgeva la replica di Aiace di Sofocle per la regia di Luca Micheletti, una delle tre produzioni promosse quest’anno dalla Fondazione Inda.

Verso la fine della tragedia dalla platea si sono sentite alcune urla e diverse persone si sono alzate in piedi: tutta colpa di un paio di topolini che hanno deciso di fare irruzione tra gli spettatori creando il panico.

Gli attori per alcuni minuti si sono fermati cercando di capire cosa fosse successo e quando è stato chiarito il motivo delle scene di panico tutto è ripreso regolarmente.

La Fondazione Inda e il Parco della Neapolis effettuano regolarmente azioni di derattizzazione ed assicurano che sarà effettuato un servizio straordinario.