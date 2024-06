Priolo Gargallo, scoperta una piantagione di marijuana: arrestato un cinquantenne

Nell’ambito dell'azione di contrasto al consumo ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, condotta dagli uffici della polizia di Siracusa, gli agenti del commissariato di Priolo Gargallo hanno arrestato un uomo di 50 anni per il reato di detenzione ai fini dello spaccio e di coltivazione di sostanze stupefacenti.

Gli investigatori diretti dal dirigente del commissario Vanessa Sulfaro, a seguito di indagini di polizia giudiziaria, hanno effettuato una perquisizione in una casa sita in un terreno in contrada Mostringiano, dove l’arrestato è domiciliato, in cui è stata trovata e sequestrata una piantagione di marijuana formata da 40 piante, per un totale di 9 chilogrammi, ed ulteriori 246 grammi della stessa sostanza stupefacente conservati in due barattoli. L’arrestato si trova ai domiciliari.