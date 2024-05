Caos e paura a Ortigia: donna aggredisce gli agenti della polizia municipale durante i controlli

Momenti di caos nel centro storico di Ortigia, durante i controlli della polizia municipale. Gli agenti, un uomo e una donna, sono entrati in azione stamattina, 28 maggio, per verificare che i venditori ambulanti presenti vicino alla Fonte Aretusa fossero in regola e sequestrare le merce collocata sui banchetti senza autorizzazione. Improvvisamente, una donna ha cominciato a inveire contro i vigili, che hanno cercato di farle mantenere la calma, ma inutilmente.

Prima le urla, poi la violenza. Ha infatti cominciato a sferrare calci e pugni, seminando il panico. La donna ha colpito più volte i due agenti, davanti a decine di passanti, tursiti compresi, che hanno immortalato la scena con video e foto. Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno soccorso le vittime: per entrambi la prognosi è di sette giorni.

La donna è stata bloccata, si tratta di una siracusana ed è stata trasferita al comando di polizia municipale per tutti gli accertamenti del caso. Per lei è scattata la denuncia a piede libero per aggressione. Pochi giorni fa un episodio simile si è verificato a Palermo, dove altri due agenti della polizia municipale sono stati aggrediti.