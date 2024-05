Rosolini, a fuoco un escavatore dell’ex deputato regionale Gennuso: c'è l'ombra dell'intimidazione

Notte di fuoco nel Siracusano, dove è stato dato alle fiamme l'escavatore di un'azienda agricola dell'ex deputato regionale Pippo Gennuso, che si trova in contrada San Basilio, a poca distanza dalla strada statale Rosolini-Ispica. Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri di Ispica, che sul posto hanno effettuato i rilievi e hanno avviato le indagini per risalire alle cause del rogo.

La pista privilegiata è quella dell'incendio doloso: sul rogo c'è infatti l'ombra dell'intimidazione, visto che a distanza di pochi metri dal mezzo andato distrutto sono stati trovati un accendino e una bottiglietta che avrebbe contenuto del liquido infiammabile. Le indagini sono alle prime battute, ma gli investigatori non escludono che il movente possa essere collegato all’acquisto del terreno in cui l'escavatore si trovava. L'appezzamento è di proprietà dell'azienda da pochi mesi, da quando il titolare l'ha acquistato all'asta.

L'escavatore distrutto dall'incendio era stato ultimamente utilizzato nel terreno per preparare le prossime coltivazioni. La famiglia ha denunciato tutto e le indagini per risalire ai responsabili sono in corso. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della zona, dalle quali potrebbero emergere importanti elementi per rintracciare chi è entrato in azione.