Incidente sull'autostrada Siracusa-Catania: un anziano estratto dalle lamiere, l'altro conducente tenta la fuga

Incidente sull'autostrada Siracusa-Catania: in uno scontro sono rimasti coinvolti una Volkswagen Golf e un furgone. L'impatto si è verificato tra gli svincoli di Melilli e Sortino, in direzione Catania, ed è stato violentissimo, al punto da ridurre a un groviglio di lamiere l'auto. Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno estratto dall'abitacolo un anziano che si trovava sulla Golf.

Per lui è anche stato necessario il trasporto in ospedale, visto che ha riportato diverse ferite ed era in evidente stato di choc. Il conducente del mezzo pesante, invece, dopo lo schianto è scappato tra le campagne, cercando di fare perdere le proprie tracce. Una fuga che è durata poco, visto che gli agenti della polizia stradale arrivati sul posto hanno subito avviato le ricerche e l'hanno rintracciato a poca distanza dal luogo dell'incidente.

Secondo le prime informazioni, l'uomo avrebbe dichiarato di essersi allontanato perché in preda al panico. Inoltre, il mezzo pesante che stava guidando al momento dell'impatto non sarebbe suo: glielo avrebbe prestato un conoscente. L'incidente ha inevitabilmente provocato lunghe code in autostrada, in direzione del capoluogo etneo. La circolazione è tornata alla normalità soltanto dopo i rilievi e la rimozione dei mezzi dalla carreggiata.