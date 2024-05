Due lutti in tre mesi nel mondo ecclesiale siracusano, è morto padre Edwin Literato

Due lutti in poco più di tre mesi nel mondo ecclesiale siracusano. Una nuova perdita ha colpito la parrocchia di San Corrado Confalonieri, alla Mazzarrona, a Siracusa. È morto padre Edwin Literato, a distanza di tre mesi dalla morte di padre Antonio Panzica, del quale fu a lungo collaboratore vicario parrocchiale e punto di riferimento per la comunità e della famiglia francescana del Tor, sempre al servizio dei poveri. Il delegato del quartiere Grottasanta, Alessandro Maiolino esprime cordoglio. «Dopo padre Antonio, anche padre Edwin torna alla casa del Padre. Dopo aver servito con fede e amore il territorio di Mazzarona. Vicinanza, mia personale e del sindaco Francesco Italia, alla comunità parrocchiale di san Corrado Confalonieri, alla famiglia francescana del Tor, all’arcivescovo e all’intero clero di Siracusa». Alessandro Maiolino, scrive poi su Facebook: «Caro padre Edwin sono sicuro che in questo momento starai pregando con padre Antonio per la vostra/nostra Mazzarona».