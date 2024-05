Augusta, auto si ribalta sulla statale: morto un 32enne di Gela, c'è anche un ferito

È di un morto e un ferito il bilancio di un tragico incidente avvenuto nel tardo pomeriggio sulla Statale 114, tra Siracusa e Catania, nel territorio di Augusta.

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli agenti di polizia, le vittime era a bordo di una macchina, quando, per cause da accertare, il veicolo si è ribaltato e per il conducente, un 32enne di Gela, non c’è stato nulla da fare.

È stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa l’amico che era nella stessa macchina: è probabile che possano essere degli operai della zona industriale e che stessero per tornare a casa ma questo lo stabiliranno gli inquirenti non appena saranno conclusi gli accertamenti.

Quello di oggi pomeriggio è il quarto incidente mortale in una sola giornata: un sabato di sangue sulle strade siciliane.