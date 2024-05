Diciottenne di Siracusa muore per un malore a Catania, amici sotto choc: «Abbiamo il cuore a pezzi»

È morto a soli diciotto anni stroncato da un malore. Sarebbe stato un infarto a uccidere Kevin Fiorentino, un giovane siracusano che si trovava in una comunità di Catania. Quando dalla struttura è stato lanciato l'allarme sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato in ogni modo di salvare il ragazzo, ma per lui non c'è stato niente da fare.

Una notizia che ha sconvolto tutta la città, gettando nello sconforto tutti coloro che conoscevano Kevin. In queste ore in tanti hanno condiviso il proprio dolore sui social. Tra gli amici e i parenti del giovane c'è immensa incredulità: «Quello che ti è successo mi ha distrutto il cuore - scrive Eleonora - e non ci sono davvero parole. Ti ho visto nascere e crescere, eri come un figlio per tutti noi, gentile ed educato, non oso immaginare il dolore dei tuoi familiari. Mi stringo fortemente alla famiglia. Ti vedevo sempre con la tua fidanzata, che eravate belli. Il mio pensiero va anche al tuo piccolo amato fratellino. Non si può accettare una cosa del genere. Fai buon viaggio amore mio ti porteremo sempre nel cuore, mister merendina».