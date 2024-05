Siracusa, rissa all'esterno del parco Robinson durante la GioArt: due sedicenni feriti

Prima una discussione accesa, poi la rissa. Momenti di paura all'esterno del parco Robinson di Siracusa, dove stamattina migliaia di studenti hanno partecipato al GioArt Color Festival. Fuori dalla grande area in cui si è svolto l'evento, un gruppo di giovani ha scatenato il panico.

Sarebbero stati coinvolti due gruppi di ragazzi che avrebbero sferrato calci e pugni per motivi ancora da chiarire. Due sedicenni sono rimasti feriti e sono stati trasportati al pronto soccorso. Quando è stato lanciato l'allarme, infatti, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e la polizia che ha raccolto le testimonianze degli studenti che hanno assistito alla rissa, che sarebbe stata innescata da giovani che non stavano partecipando alla manifestazione. Gli agenti hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.

Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza che vede protagonisti dei giovanissimi. L'ultimo risale soltanto a pochi giorni fa, a Palermo. Un ventenne è stato picchiato in via Quintino Sella, a pochi metri da via Libertà, in pieno centro città. È stato avvicinato da un gruppo di adolescenti con la scusa di conoscere l’ora, ma il giovane è stato aggredito ed è finito in ospedale con un trauma al volto. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e poi i carabinieri e la polizia che, anche in questo caso, hanno avviato le indagini per rintracciare gli aggressori.