Augusta, trovati cinque smartphone nelle celle del carcere: denunciato il familiare di un detenuto

Cinque telefonini sono stati trovati dagli agenti di polizia penitenziaria all'interno del carcere di Augusta. Si tratterebbe di due microcellulari e tre smartphone. Dalla prima ricostruzione emerge che il controllo è avvenuto dopo il colloquio tra alcuni detenuti e i loro familiari. È stato scoperto che uno dei reclusi aveva nascosto due microcellulari, uniti con del nastro adesivo, sotto le maniche della sua maglia e legati al braccio con un elastico. Dalle indagini è merso che era stato un parente a fornirglieli e, una volta identificato, è stato denunciato alla Procura.

Successivamente, gli agenti hanno proseguito le ricerche e hanno trovato, in possesso di altri detenuti, tre smartphone di ultima generazione. In questo caso i telefonini erano stati nascosti nelle rispettive celle in fori scavati all’interno del muro e ricoperti con un impasto di stucchi.

Non è la prima volta che all'interno degli istituii penitenziari vengono trovati smartphone. Lo scorso 10 marzo, durante un blitz della polizia penitenziaria all'interno del carcere di Augusta erano stati trovati e sequestrati 4 smartphone, un microtelefonino, diverse schede telefoniche, caricabatterie e droga a disposizione di detenuti.