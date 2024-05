Crollo del tetto in un cantiere edile a Floridia, muore un operaio

Incidente sul lavoro in un cantiere edile a Floridia, nel Siracusano. Vittima un 59enne, operaio della ditta che si stava occupando dei lavori sul tetto della casa.

Per cause ancora da accertare si è verificato un cedimento e l’operaio è caduto ed è stato poi stato travolto dal materiale. Inutili i soccorsi da parte del personale del 118.

Sono intervenuti i carabinieri del Nil che si stanno occupando di raccogliere elementi per accertare la dinamica. La Procura di Siracusa, che ha aperto un fascicolo sull’incidente, sequestrato l’area.

Lionti (Uil): «Continua la strage nei posti di lavoro»

«La strage continua. Ancora una vittima oggi in Sicilia, proprio quando commentiamo con sgomento i dati trimestrali Inail che dimostrano quanto siamo lontani dal nostro obiettivo, che è la nostra battaglia della vita: #Zeromortisullavoro».

Lo afferma Luisella Lionti, segretaria della Uil Sicilia, esprimendo «la rabbia e il dolore del sindacato delle persone per l’incidente in un cantiere edile a Floridia nel quale è deceduto un operaio edile di 59 anni».

«Ci affidiamo ora a magistratura e forze dell’ordine - aggiunge la sindacalista - e chiediamo giustizia e verità non solo per la vittima ma anche per i suoi familiari ai quali assicuriamo sin d’ora massimo sostegno sindacale e legale».