Avola, sorpreso a rubare creme e profumi, arrestato dai carabinieri

I carabinieri della stazione di Avola hanno arrestato un pregiudicato di 41 anni del luogo, gravemente indiziato di furto. L’uomo è entrato in una farmacia del centro urbano e dagli scaffali ha sottratto profumi e creme farmaceutiche nascondendoli nel giubbotto, ma è stato prontamente bloccato dai militari che sono immediatamente intervenuti a seguito di segnalazione.

La refurtiva, per un valore complessivo di circa 300 euro, è stata restituita al proprietario della profumeria e l’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari, come disposto dall’autorità giudiziaria di Siracusa.