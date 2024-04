Vandali in azione a Ortigia, tagliate le ruote di una trentina di auto posteggiate

Amara sorpresa per residenti e turisti di Ortigia. Nella notte, ignoti avrebbero squarciato i copertoni di una trentina di auto parcheggiate lungo passeggio Adorno. A renderlo noto è stato Roberto De Benedictis, deputato regionale, nel suo profilo Facebook: «L‘imbecillità ha forme diversissime. Stamattina, per decine di turisti e residenti in Ortigia, ha quella delle ruote tagliate delle proprie auto posteggiate lungo il passeggio Adorno”. L’episodio è stato segnalato alle forze dell’ordine.

Al post, commenti di rabbia. Michele Cristina, scrive: «Che inciviltà ma la cosa che dà più fastidio che vengono presi e poi lasciati fuori dopo qualche giorno. Che figura con i turisti, Siracusa non è questa io spero tanto di non accorgermi mai perché… che giustizia sia fatta ».. O ancora, ZioVins Calvo: «Oggi più che mai, con il personale di polizia ridotto all'osso, ogni strada dovrebbe avere un sistema di videosorveglianza affinché nulla resti impunito». E Corrado Piazzese, aggiunge: «Confermo pienamente l'assurdità che stanotte a colpito Ortigia, mentre eravamo in servizio (spazzamento meccanizzato) notavo più di 30 veicoli con ruote parziale o totalmente bucate, pali segnaletiche totalmente staccati dal cemento e abbandonati per strada, cestelli portacarte staccate è lanciati per terra con tutti i rifiuti per strada».