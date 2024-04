Scontro tra un'apecar e un'auto sulla Noto-Pachino, grave un giovane di 27 anni

Scontro tra un’auto e un’apecar sulla Noto-Pachino. Il bilancio è di tre feriti di cui uno in gravi condizioni, trasferito in elisoccorso a Catania. L’incidente è avvenuto questa mattina sulla Sp 19, all’altezza del bivio San Lorenzo/ex 3A, nei pressi dell’incrocio che conduce all’agriturismo La Vignazza e Cantina Marilina, in territorio di Noto ma a poche centinaia di metri dall’ingresso di Pachino.

Il più grave è il ragazzo di 27 anni che si trovava alla guida dell’auto ed è stato trasportato a Catania con l’elisoccorso. Gli altri due, invece, si trovano all’ospedale di Avola. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. Indagano i carabinieri.