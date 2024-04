Grosso incendio in un magazzino a Floridia, il sindaco: «Invito tutti alla prudenza»

Un grosso incendio è divampato in un magazzino a Floridia. Un'alta colonna di fumo nero si è alzata da corso Giuseppe di Vittorio e si è poi diffusa: è visibile anche a diversi chilometri di distanza. Le fiamme si sono sviluppate in un deposito di infissi e porte corazzate. Secondo una prima ricostruzione si sarebbero sprigionate nell’area del capannone per poi propagarsi velocemente.

Sono stati alcuni passanti a chiedere l’intervento dei soccorsi e poco dopo sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa: stanno cercando di contenere le fiamme per evitarne una ulteriore diffusione. Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati anche i carabinieri che sono già al lavoro per comprendere se si è trattato di un incendio di matrice dolosa o se, invece, si tratta di un incidente. La circolazione dei mezzi nella zona è in tilt. La polizia municipale, per consentire ai soccorritori di intervenire in sicurezza, ha bloccato l’ingresso ad auto e pedoni in tutta l'area, deviando il traffico.