Siracusa, cocaina e crack in casa: denunciato un uomo di 53 anni

Gli agenti della Squadra Mobile di Siracusa hanno denunciato un uomo di 53 anni per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di droga. Gli investigatori, che hanno effettuato a casa dell'uomo una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto e sequestrato 1,32 grammi di hashish, 2 grammi di crack, 3,15 grammi di cocaina, vario materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente e la somma di 300 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.