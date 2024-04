Niente più code all'Asp di Siracusa: le prenotazioni avvengono on line

L’Asp di Siracusa riattiva il sistema di prenotazione on line per le visite e per il ritiro di medicine e presidi nella farmacia dell’azienda sanitaria. Il sistema di prenotazione eliminacode Teom permette, tramite la pagina web del sito internet aziendale, la prenotazione ticket da remoto. Il giorno dell’appuntamento, è necessario presentarsi almeno 10 minuti prima e recarsi presso l’erogatore del ticket per fare riconoscere il codice QRcode relativo alla prenotazione (tramite stampa del file pdf allegato alla email o tramite lo schermo dello smartphone) in modo da ottenere il biglietto ed essere inserito nella coda del servizio prescelto nella corsia degli utenti prenotati.

La prenotazione eliminacode on line è disponibile per i seguenti servizi: relativamente alla farmacia territoriale, per il ritiro alimentazione orale, dispositivi, farmaci; per il cup, servizi di prenotazione prestazioni, cambio medico, tessera sanitaria, cassa, incontinenza, autorizzazioni per celiachia, diabete, presidi, esenzione per patologia, esenzione per reddito, autorizzazioni mediche.